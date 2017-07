ROMA – Romina Power voleva farsi suora a 9 anni, poi erò invece di prendere i voti ha preso la strada del cinema e a 16 anni aveva già fatto diverse esperienze. La cantante ed ex moglie di Al Bano si racconta in una intervista a Roberta Scorranese del Corriere della Sera e parla della sua vita, del primo film con Ugo Tognazzi e della sua carriera.

Romina, che da sempre ha cercato discrezione per la sua vita privata, spiega che da bambina voleva prendere i voti e farsi suora e che soffre per la popolarità:

“«A volte sì. Specie per una donna che a nove anni era decisa a farsi suora».

Prego?

«Frequentavo l’istituto Marymount, prima in Messico insieme alla nonna, poi in Italia, quando mi trasferii con mia madre (l’attrice Linda Christian, ndr). Fu una sorta di raptus mistico per il cristianesimo. Nelle suore vedevo una tranquillità, una pace che sin da allora non ho mai smesso di cercare. Oggi la inseguo con la meditazione e vivendo parte dell’anno nel deserto degli Stati Uniti, vicino a Los Angeles».

Però a tredici anni non prese i voti e girò il suo primo film.

«Un agente della casa di produzione De Laurentiis mi notò mentre ballavo in un locale vicino a Roma. Franco Indovina fu il mio primo regista, Ugo Tognazzi il primo partner sul set. Ménage all’italiana segnò la mia vita: io volevo tornare in collegio, andare in Inghilterra, ma la scuola si rifiutò di ammettermi dopo la fine delle riprese, sarebbe stato troppo tardi. Furono inflessibili. Presi allora a fare un film dopo l’altro, sentivo che il mio destino era segnato».

Pentita?

«No, certo. E nemmeno, in fondo, mi sono pentita di aver detto di no, anni dopo, a Sergio Leone che mi voleva in C’era una volta in America, nella parte di Deborah da adulta. Ma dovevo spogliarmi: ero sposata, avevo due figli piccoli. Rifiutai. Peccato che poi quella scena sia stata tagliata. Ma sono felice di non essere andata a Hollywood. Non avrei retto molto»”.

Perché?

«È un tritacarne. Mia madre impedì che a tredici anni mi facessero un contratto lungo perché ricordava la vita terribile che faceva papà, Tyrone Power, incatenato a una casa di produzione, con mille lacci e clausole burocratiche».