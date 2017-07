Romina Power: “Feci una seduta spiritica con Paul McCartney”

LOS ANGELES – Romina Power racconta la sua adolescenza fatta di eccessi: droghe, s***o e misticismo. In una intervista rilasciata a Panorama ripercorre alcuni degli episodi più significativi, come quella volta che “feci una seduta spiritica con Paul McCartney”:

“Sono stata a casa di Paul McCartney, ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mai provato. Poi tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica”.

Oppure quella volta che, quando lei aveva solo 15 anni, durante una festa hanno rischiato la vita:

“Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il Muro Torto che separa la casa da Villa Borghese”.

Ma i suoi eccessi passati non riguardano solo le droghe, bensì anche il s***o:

“Era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”.

Quando ha conosciuto Al Bano, il grande amore della sua vita Romina, all’epoca giovanissima, non gli ha nascosto nulla. Il cantante pugliese conosceva tutto e disapprovava: “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”. Ma i due si sono amati molto:

“L’amore non finisce. Ma avevo bisogno di vivere la mia vita. (…) Trent’anni che sono stati come sessanta: mai un attimo distanti. (…). Io volevo scendere dalla giostra ma non mi veniva permesso”.

Riguardo, invece, alle presunte nozze tra Al Bano e Loredana Lecciso, Romina è chiara: