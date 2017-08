ROMA – E’ un Matteo Salvini sempre più innamorato e contento quello che pubblica i selfie romantici con Elisa Isoardi. “Un saluto dallo splendido lago di Garda! Purtroppo non c’è Renzi…”. Smessi per qualche ora i panni del politico, il leghista, che appare con una vistosa cicatrice e dei punti sulla fronte, ha voluto condividere sui social e con i suoi sostenitori un autoscatto in compagnia della fidanzata Elisa Isoardi, sorridente e stretta al braccio del leader del Carroccio.

I due sembrano aver ormai superato il difficile momento che li ha visti protagonisti delle copertine dei principali giornali di gossip, quando nel luglio scorso la conduttrice era stata pizzicata da Chi a Ibiza in dolce compagnia di un altro uomo.