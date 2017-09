ROMA – Serena Williams è diventata mamma di una bambina il 1° settembre in una clinica di Palm Springs, negli Stati Uniti. La famosissima tennista e il fidanzato Alexis Ohanian sono felicissimi, insieme anche alla neo zia Venus, che si dice emozionatissima. Tanti i messaggi di auguri e felicitazioni che stanno arrivando sia dal mondo dello sport che dallo star system per un evento tanto lieto.

La notizia del parto è stata diffusa via Twitter da un reporter di una emittente della città della Florida:

“La tennista Serena Williams ha dato alla luce una bimba di 3kg e 100 grammi circa. Mamma e figlia stanno bene”.

A confermare la notizia la sorella della neomamma, Venus Williams, che prima di scendere in campo per gli Us Open di tennis si è detta “super emozionata” e senza parole.

Serena Williams e il fidanzato, Alexis Ohanian, sarebbero stati all’oscuro del s***o del nascituro. Ora la tennista, che tra poco compirà 36 anni, comincerà una nuova vita, anche se ha promesso di voler tornare in campo all’Australian Open di gennaio, dove quest’anno si è imposta nonostante fosse già in stato di gravidanza.

Molti messaggi di felicitazioni e auguri sono giunti attraverso i social alla ex n.1 al mondo, tra i quali quelli di Rafa Nadal, Boris Becker e degli amici dall’Us Open e dal circuito Wta, ma anche dall’amica Beyonce e da altre celebrità.