Stefano De Martino e Cristiano Ronaldo, stesso locale ad Ibiza: ballerino preferito per il selfie, ecco perché

IBIZA – Al ristorante El Carnicero di Ibiza, qualche sera fa c’erano sia Cristiano Ronaldo e Stefano De Martino. I due “vip” si sono sfidati a colpi di fan. Ronaldo è famoso in tutto il mondo, De Martino solo da noi. Eppure il calciatore e il ballerino di Amici erano nello stesso locale e solo De Martino è stato sommerso da selfie. Ronaldo era infatti accompagnato da tre bodyguard che hanno vietato per tutta la sera ai presenti di tenere in mano il cellulare per evitare fotografie e registrazioni di ogni tipo. Stefano De Martino era invece in compagnia di alcuni amici ed è stato molto più discreto e disponibile.

La vicenda la racconta Il Giornale