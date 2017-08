MYKONOS – Anche per Stefano De Martino è tornato l’amore. Mentre la sua ex moglie Belen Rodriguez si godeva le vacanze insieme al compagno Andrea Iannone, l’ex ballerino di Amici si divertiva a Mykonos, in Grecia, in dolce compagnia: quella di Gilda Ambrosio, stilista e imprenditrice.

Il ballerino, diventato adesso coach del talent show di Maria De Filippi, è stato di nuovo sorpreso dal settimanale di gossip Chi a fianco della sua bella durante una vacanza a Mykonos.

La rivista diretta da Alfonso Signorini parla persino di un bacio tra i due, che sarebbe stato intercettato dai paparazzi, anche se coperto da un altra persona. Qualcuno sostiene che la relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sia iniziata un mese e mezzo fa ad Ibiza, dove entrambi si trovavano in vacanza.

Quel che è certo è che da allora si inseguono per tutta Europa. Stefano è infatti volato a Mykonos proprio per raggiungerla, ed è rimasto lì con lei un week-end, prima di rientrare in Italia.