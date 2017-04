MILANO – Uno Stefano De Martino che litiga animatamente al telefono è stato pizzicato da Chi per le vie di Milano. Ma con chi stava litigando? Secondo i rumors il nome che continuava a gridare era Veronica, proprio il nome della mamma di Belen Rodriguez. Non è la prima volta che l’ex marito della showgirl argentina viene sorpreso a discutere animatamente con gli ex suoceri, ma per il bene del figlio Santiago i rapporti con la ex sembrano distesi.

Anna Rossi sul quotidiano Il Giornale riporta l’indiscrezione lanciata dal settimanale chi, che ha fotografato il ballerino di Amici era in compagnia del padre alla stazione Centrale di Milano, quando ha ricevuto una telefonata e ha iniziato a gridare contro una Veronica:

“Quindi, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Stefano De Martino avrebbe avuto un duro confronto al telefono con la madre di Belen. Ma non è la prima volta che il ballerino discute con un membro della famiglia della sua ex moglie. In passato, infatti, era stato paparazzato in strada – sempre da Chi – mentre litigava duramente con il padre di Belen. I due erano andati addirittura faccia a faccia e solo l’arrivo di Santiago aveva placato i furenti spiriti. Ma non solo. Qualche settimana fa, il fratello di Belen aveva attaccato sui social De Martino perché non aveva difeso la Rodriguez di fronte alle dichiarazioni e insinuazioni di Fabrizio Corona. Insomma, tra Stefano De Martino e la famiglia di Belen sembra non correre buon sangue”.

Il ballerino ha già smentito l’indiscrezione di Chi, ma il video resta e sicuramente qualcuno lo ha fatto arrabbiare e parecchio durante quella telefonata.