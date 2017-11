MILANO – Stefano De Martino e Giorgia Gabriele si frequentano? La voce si fa sempre più insistente, secondo quanto scrive il settimanale di gossip Chi, che parla di “incontri ravvicinati sempre più numerosi”.

Il ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez è ufficialmente single dalla fine del matrimonio con la showgirl, nel 2015, ma da tempo è al centro del gossip.

Secondo gli ultimi rumors riportati da Today si vedrebbe con Giorgia Gabriele, 31 anni, ex fidanzata di Gianluca Vacchi.

Scrive Chi:

Entrato nella scuderia di Lucio Presta e prossimo inviato dell’Isola dei famosi (in onda a marzo, ndr), è stato visto entrare coperto scrupolosamente con cappuccio in testa, barba lunga e occhiali da sole nella casa milanese dove abita Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi. Gli “incontri ravvicinati” tra i due sarebbero numerosi…