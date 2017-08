Tania Cagnotto incinta: “Inizia una nuova avventura”

ROMA – Tania Cagnotto è incinta. Dopo aver lasciato lo sport agonistico la tuffatrice è pronta a voltare pagina e dedicarsi alla famiglia. Presto diventerà mamma, come ha annunciato sul suo profilo Instagram. “Dopo aver vissuto emozioni indescrivibili nello sport da oggi una nuova avventura altrettanto emozionante ci attende all’orizzonte”.

Il messaggio è stato accompagnato da una foto (sopra) che la ritrae con il marito Stefano Parolin e alcuni hashtag sul tema: #noi3, #family, #momtobe. A pochi mesi dalla nascita della bimba della sua compagna di sincro Francesca Dallapè, anche la tuffatrice azzurra più vincente di sempre allarga la famiglia insieme al marito Stefano Parolin. Solo qualche giorno fa aveva postato le immagini dell’agosto dell’anno scorso, quando per la prima volta in carriera era riuscita ad arrivare alla medaglia olimpica a Rio 2016, da sola e in coppia proprio con la Dallapè.