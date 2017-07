Temptation Island, Valentina Vignali contro Desirée Maldera: “Leva ‘sti gommoni di acido ialuronico dal ghirlandone”

ROMA – Temptation Island, guerra a suon di battute al vetriolo tra Valentina Vignali e Desirée Maldera: “Leva ‘sti gommoni di acido ialuronico dal ghirlandone”.

La guerra tra la modella e giocatrice di basket, fan del programma di Canale 5, e la s**y tentatrice di Francesco Chiofalo (fidanzato con Selvaggia Roma), è scoppiata su Instagram Stories.

Come ricorda FanPage,

La cestista non è certo nuova a esternazioni contro personaggi del magico mondo dei dating show di Canale 5: solo poche settimane fa attaccò Soleil Sorge, ex di Uomini e Donne e fidanzata di Luca Onestini. Stavolta, alla visione della terza puntata di Temptation Island, ha rivolto epiteti tutt’altro che lusinghieri alla Maldera, colpevole di sedurre con molta sfrontatezza Francesco (come da copione, del resto) provocando copiosi pianti da parte di Selvaggia (che a sua volta è stata recentemente punzecchiata da un’altra vip, Asia Nuccetelli).

Così Valentina Vignali ha commentato una scena in cui si vedeva Desirée che chiamava Ciofalo “amo” (abbreviazione meridionale per dire “amore”).

Ma la risposta di Desirée Maldera non si è fatta attendere:

Ma questa Valentina Vignali che ogni settimana fa storie insultandomi pesantemente che problemi ha? Lo accetto da una 15enne, non da te dai. Perché hai tutta questa rabbia interiore? Da cosa è scatenata? C’è modo e modo per esprimere un giudizio, soprattutto in un contesto come questo, spesso ‘scherzoso’. Cosa è successo, disturbi in famiglia? Corna? Che succede Valentina? Dai parliamone. Non per altro Valentì, ma so’ 2 settimane che mi stai a rompere il ca**. Con tutto il bene, credimi!