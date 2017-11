ROMA – Terry Richardson è stato travolto da una pioggia di accuse che, però, ad ora non si sono mai trasformate in denunce. C’è una modella che tramite i social ha affermato: “Mi ha infilato a forza il ca*** in bocca”. Dunque, un’altra accusa: “Sono io in quelle foto, ma lui mi ha costretta, e poi era materiale privato!”.

Moltissime modelle che hanno collaborato con lui hanno scritto pubblicamente di non aver posato liberamente, che sono state costrette a farlo ed erano terrorizzate. Adesso queste denunce non passano più sotto silenzio: il colosso americano editoriale Condé Nast ha interrotto ogni collaborazione con il fotografo e Richardson è già stato bollato come il “Weinstein della moda”.

Tra le accuse più recenti risalta quella della modella Kate Upton: accusa il fotografo di aver reso pubblico un video privato in cui ballava indossando solo un bikini, immagini che sarebbero dovute restare private. La difesa di Richardson è una sola: ha sempre ripetuto di aver collaborato con “donne adulte e consenzienti che erano pienamente consapevoli della natura del lavoro”.