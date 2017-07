Tinto Brass si sposa: il 3 agosto nozze con Caterina Varzi

ROMA – Tinto Brass a 84 anni farà il passo decisivo verso l’altare. In un’intervista al Corriere della sera, il regista racconta del suo incontro fatale con Caterina Varzi, ex ricercatrice universitaria e avvocato, che oggi lo assiste con grande premura.

I due si sono conosciuti nel 2009, quando lei lavorava nello studio legale di una società di produzione cinematografica. Brass l’ha voluta come protagonista del cortometraggio Hotel Courbet. Da quel momento non solo è diventata la sua musa, ma la sua compagna di vita. Un pilastro fondamentale, soprattutto dopo il 16 maggio 2010, giorno in cui Brass è stato colpito da un ictus che gli ha cancellato la memoria.

“Lei mi ha fatto rinascere – ha ammesso il regista – Mi ha riportato alla vita e alla memoria quando ero finito e pensavo di buttarmi giù dalla finestra dell’ospedale”.

Con la sua Caterina, Tinto Brass ha tutta l’intenzione di andare fino in fondo:

“Il 3 agosto ci sposiamo, qui a casa mia. Quattro testimoni e noi, una cosa intima. Sarà la felice conclusione della mia esistenza”.

Un punto fermo nella vita del regista che ne segna anche il futuro imminente:

“Quando io non sarò più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che lei la girerà nel momento giusto”.

E a chi pensa che ci possano essere interessi materiali dietro questa scelta, è lo stesso Brass a chiarire: