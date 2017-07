Uomini e Donne, Martina Luchena criticata dai fan dopo la morte del padre

ROMA – L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Martina Luchena, dopo la morte del padre, è stata molto criticata dai fan per i suoi post, considerati troppo leggeri, pubblicati sui social. Solo qualche giorno fa Martina aveva pubblicato un post commovente per ricordare il padre. Ma solo dopo poco tempo è tornata a pubblicare post leggeri e di lavoro. Come un video per promuovere alcuni prodotti di make up.

Il ritorno alla vita di tutti i giorni ha sollevato un mare di polemiche, nonostante Martina Luchena abbia specificato nel post di aver realizzato quel filmato prima della scomparsa del padre. “Tuo padre è appena scomparso e tu ti diverti a pubblicare queste cose?”, scrive un utente.

A difenderla è scesa in campo la zia di Martina: “Adesso basta – scrive la donna – credo di essere stata zitta abbastanza…. La vostra ignoranza e cattiveria ha superato ogni limite…. Mio fratello nonché il papà di Martina avrebbe e vuole vederla sorridere e andare avanti felice ed è quello che voglio anch’io…… Quindi dateci un taglio con le vostre meschinità da frustrate!!!!! E non permettetevi di dire che i parenti devono starne fuori perché vi mangio la testa…. Martina è sangue del mio sangue e chi fa male a lei o Paolo (il fratello di Martina, ndr) lo fa a me!!!!! Quindi bocca chiusa!!!”.