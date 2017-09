MIAMI – . L’Uragano Irma è arrivato in Florida, ma Lory Del Santo, come racconta al TgCom24, ha scelto di rimanere nella sua casa a South Beach. “Ho paura, come tutti ci siamo organizzati con le provviste, ma siamo rimasti davvero in pochi: moriremo?”.

“Siamo senza elettricità – racconta Lory Del Santo – è difficile comunicare, speriamo di sopravvivere e di riuscire a rientrare a Milano nei prossimi giorni”.