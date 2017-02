Valentina Nappi e Mario Adinolfi, il botta e risposta sui film a luci rosse

ROMA – Mario Adinolfi se la prende coi film porno, Valentina Nappi se la prende con Adinolfi e allora in difesa del fondamentalista cattolico interviene un rappresentante de Il Popolo della famiglia. Tra le varie posizioni (pro e contro la filmografia a luci rosse) c’è anche il tempo di “usare” il nome di Tiziana Cantone (la ragazza napoletana suicida dopo che un suo video hot era diventato virale su Internet). Naturalmente la Nappi la usa per perorare la sua causa, mentre Il Popolo della famiglia dice che casi come quello di Tiziana sono da attribuire proprio all’overdose di porno a cui siamo ormai anche assuefatti.

Il post di Adinolfi su Facebook:

Una modesta proposta per il Popolo della Famiglia: si andasse al governo del Paese, va prodotta una blacklist di siti pornografici da bloccare e rendere inaccessibili dall’Italia, va varata una legge ad hoc che stabilisca l’orizzonte normativo con cui se ne vieta la consultazione dal territorio del nostro Paese, va spiegato perché è necessario farlo. Thérèse Hargot nel suo “Una gioventù sessualmente liberata (o quasi)” spiega i danni che l’industria della pornografia produce sui nostri figli. Già nella pre-adolescenza grazie al consumo gratuito via web l’immaginario sessuale dei nostri figli si forma su stereotipi dettati da quell’industria. L’oppressione sessuale secondo alcuni dettata dai comandamenti delle autorità religiose, si è trasformata in liberazione sessuale perché i comandamenti ora li detta il porno ai dodicenni? A farne le spese per prima, come sempre, la donna. Costretta ad avere rapporti sessuali precoci sempre più spinti, delimitata dentro il diktat estetico proposto dal porno, capace di promiscuità che diventa valore: darla via subito, darla a tutti. Questa è libertà? All’adolescente maschio non va meglio, deve essere “performante”, privo di défaillances, istantaneamente pronto all’accoppiamento. La dittatura pornografica si ferma con un provvedimento d’imperio che non limita alcuna libertà, ma ferma meccanismi di degrado della dignità della persone umana, che stanno devastando la sessualità nella contemporaneità. Serve una legge, una blacklist assolutamente praticabile come quella già in atto per alcuni siti di gioco on line non accessibili dall’Italia. Il sesso torni ad essere anche mistero e seduzione, scoperta dell’altro e, udite udite, amore. Non solo degrado, non solo commercio di sé. La pornografia on line va fermata per legge. Il Pdf può farsi carico di questa proposta.

Il post di risposta di Valentina Nappi:

Caro Mario Adinolfi

Per la libertà di fare film per adulti, molti miei colleghi hanno lottato con la loro vita. Ti invito a guardare “P. è Libertà” di Carmine Amoroso.

E sai perché? Quello che tu chiami “commercio” è in realtà la trasformazione della sessualità umana da animale a umana. Accoppiarsi con uno sconosciuto per puro divertimento, senza interessi sociali o riproduttivi è amore per se stessi e per il prossimo. L’essere umano ha i mezzi per trasformare il suo bisogno s. in arte estetica e sociale. Perché fermarlo? Perché restare allo stato di falsa monogamia e continuare a dividere le donne in sante e meretrici? Perché non esplicitare, affrontare, parlare dei desidieri e realizzarli in piena tranquillità?

Una famiglia stabile dovrebbe basarsi sull’amore razionale, il sesso non c’entra nulla. Anzi, è proprio la repressione sessuale a sfasciare inutilmente le famiglie. C’è sicuramente bisogno di un’educazione s. e affettiva ma almeno il p. per ora ci insegna come sono fatti i nostro genitali e come amarli.

Siamo così “costrette ad avere rapporti sempre più spinti” che ho dovuto cominciare a fare film per trovare la mia libertà s. Libertà che mi è stata negata da adolescenti dalla mentalità come la tua che dopo essere stati con me mi avrebbero deriso come è stato fatto con Tiziana Cantone.

Il mio settore è così ricco che un solo grande caseficio di battipaglia guadagna molto di più di phub.

Questa la contro risposta di Giovanni Marcotullio de Il Popolo della famiglia:

Cara Valentina Nappi,

a proposito della “libertà di fare film per adulti”, ti raccomando caldamente “À quoi rêvent les jeunes filles ?” (https://www.youtube.com/watch?v=kZQ8GUDscOw&t=195s), della tua ex collega francese Ovidie. L’ho scoperta leggendo il libro di Thérèse Hargot, era citata alle prime pagine, quando già mi frullava per la testa l’idea di tradurla in italiano.

E sai perché? Quello che tu chiami “puro divertimento” è a ben vedere la regressione fenomenica della sessualità umana a uno stadio sub-animale: gli accoppiamenti degli animali sono enormemente più razionali del “lavoro” tuo e dei tuoi colleghi, che la libertà riescono solo a parassitarla e ad annichilirla. Te lo racconteranno meglio i miei amici Luca Marelli e Antonio Morra.

Poi condivido le tue domande: «Perché non esplicitare, affrontare, parlare dei desideri e realizzarli in piena tranquillità?». Giusto, perché no? Sfoglia le pagine di “Una gioventù sessualmente liberata (o quasi)”, vedrai che arrivano parecchi spunti sul come fare per conseguire questi obiettivi (e soprattutto sul perché).

Cosa c’entri Tiziana Cantone non l’ho proprio capito, sai? La sua debolezza sarebbe stata l’essersi impiccata dopo aver scoperto di essersi ridotta a un oggetto… e non invece l’essersi resa un oggetto? Il libro della Hargot, anzi, si dedicherebbe bene alla memoria della povera Tiziana (che peraltro nessuno ha difeso più di Mario Adinolfi).

Quanto alla “ricchezza” del tuo settore, ricordo di aver letto da qualche parte tue dichiarazioni del tipo “prendo 500 euro a scena”, “quando mi è andata bene ho fatto 30mila euro in un anno” e “sto a partita iva”. Forse non ricordo precisamente al centesimo, e non mi sovviene neppure dove l’ho letto (sì, lo so, ora ci terrai a precisare che hai fatto anche pornografia migliore di Micromega). Insomma, per stringere, mi sa che anche un piccolo caseificio di Valmontone guadagna parecchio di più.

Perché non lasci stare, Valentina?

Leggi la Hargot, poi magari ti metti in affari con Ovidie.