MILANO – L’ex marito non paga gli alimenti? E lei gli pignora l’equivalente in beni. Se poi i protagonisti della battaglia legale per il divorzio sono Veronica Lario e Silvio Berlusconi, le cifre di cui si parla sono da capogiro. La Lario ha ottenuto il pignoramento di 26 milioni di euro su alcuni conti dell’ex marito Berlusconi, che da mesi non le paga più l’assegno mensile ridotto a 1,4 milioni di euro dai 3 milioni inizialmente ottenuti.

Giuseppe Guastella sul quotidiano Il Corriere della Sera scrive che Berlusconi ha onorato l’assegno imposto dal Tribunale di Milano da 3 milioni di euro, anche se ritenuto eccessivo, e ha poi ottenuto dalla sentenza di appello del Tribunale di Monza una riduzione a circa 1,4 milioni di euro a partire dal 2015, anno del divorzio: