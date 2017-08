ROMA – Veronica Pivetti è pronta a tornare in tv con “Provaci ancora Prof 7”. L’attrice però in questa estate parla anche della sua vita privata. In un’intervista al settimanale Di Più svela un retroscena inedito e “pur avendo le idee chiare sugli uomini”, la Pivetti ha scelto di condividere la sua vita con una donna:

“È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene”.

Di fatto non è però la prima volta che la Pivetti parla della sua “passione” per le donne. Già qualche anno fa, quando era più giovane si sarebbe invaghita di una ragazza. Adesso al suo fianco c’è Giordana: “Ho la mia ‘strana famiglia’ con Giordana e i nostri cani: non potrei desiderare di più”.