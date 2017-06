VIDEO Malena la Pugliese e Rocco Siffredi: backstage a luci rosse del nuovo film

ROMA – Malena la Pugliese e Rocco Siffredi ormai sono una coppia affiatata. Almeno sul lavoro. Dopo il successo delle prime scene a luci rosse, l’attore h**d per eccellenza, adesso dietro la macchina da presa, e la giovane attrice ex naufraga all’Isola, hanno girato una gang bang, ovviamente la prima di Malena.

In un video pubblicato su Facebook, Rocco ha annunciato la presenza di nuovi talentuosi attori italiani. Ha presentato una coppia abruzzese che sogna di ripercorrere le gesta del celebre corregionale e, inoltre, ha spiegato che attraverso l’Academy vuol dare ai giovani l’opportunità di entrare a far parte del mondo dell’intrattenimento per adulti: “Un’opportunità che io non ho avuto da ragazzo”.