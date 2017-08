Vittorio Sgarbi, grossa cicatrice sul braccio: la foto fa preoccupare i fan

ROMA – Una foto postata sui social e tra i fan scatta la paura. Vittorio Sgarbi si è mostrato su Facebook in un lettino di ospedale dopo che tutto il suo avambraccio è stato ricucito.

Sgarbi commenta lo scatto scrivendo: “#madeinitaly 100% cucito a mano”. “I punti di sutura sono la conclusione di un’operazione che è servita a reinstallare una protesi installata a seguito dell’incidente in auto che aveva avuto alcuni anni fa”, comunica il suo ufficio stampa.

Nessun fotomontaggio, come in molti avevano pensato, ma solo la verità che spiega il motivo per cui il critico nei recenti video di mostra con un tutore.