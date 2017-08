ROMA – Vladimir Luxuria sarà la nuova modella testimonial del marchio Coconuda. L’ex parlamentare, conduttrice televisiva e attivista Lgbt ha sbaragliato la concorrenza, da Raffaella Fico ad Anna Tatangelo, ex volti delle campagne pubblicitarie della nota casa di moda. A partire dal prossimo 15 settembre gli spot del marchio inizieranno a circolare non solo in televisione, ma anche su cartelloni e giornali, aprendo una nuova fase della vita della Luxuria.

Il noto marchio si occupa da sempre di moda femminile e proprio della sua femminilità nelle linee ha fatto una vera e propria mission. A vestire e a portare avanti il suo nome dunque sarà Vladimir Luxuria, che ha annunciato il suo ingaggio in una intervista al settimanale Nuovo TV. La Fico e la Tatangelo, ex testimonial della casa di moda, stavolta rimarranno a bocca asciutta. Il sito Gossip Blog scrive: