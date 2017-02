Wanda Nara, morta la nonna: il messaggio di addio sui social

MILANO – Wanda Nara ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto di sua nonna, Rosa, scomparsa di recente. Oltre a questo scatto Wanda ha pubblicato un collage di foto della nonna con alcuni membri della famiglia, tra i quali anche il marito, Mauro Icardi.

Le foto sono accompagnate da una didascalia in spagnolo: “Te vas con el amor de tu vida … el té espera y te abraza fuerte por todos nosotros .. QEPD mi abuela Rosa te recordaremos siempre con una sonrisa por tu humor y con ternura por tu bondad amor y gran corazón ….”. In italiano: “Raggiungi l’amore della tua vita, ti aspetta e ti abbraccia forte per tutti noi. Riposa in pace nonna Rosa, ti ricorderemo sempre con un sorriso per la tua ironia e con tenerezza per la tua grande bontà d’animo e per il tuo grande cuore”.