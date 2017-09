MILANO – Wanda Nara ha accompagnato Mauro Icardi durante l’ultima trasferta con la nazionale argentina. Trasferta sfortunata per il risultato (la partita è finita 0-0) e per il trattamento ricevuto dalla stessa Wanda Nara allo stadio.

Secondo quanto racconta El Mundo, Wanda Nara “non è stata riconosciuta dal personale dello stadio Centenario di Montevideo dove era arrivata in compagnia Zaira, ex dell’attaccante uruguagio Diego Forlán, e del suo staff. Infastidita per i rigidi controlli a cui è stata sottoposta all’ingresso e per essere stata sistemata nella tribuna a pagamento, dopo un’intensa discussione la moglie del bomber nerazzurro si è recata nel palco destinato ai dirigenti della all’Afa che l’hanno poi costretta a lasciare quei posti”.

Il quotidiano catalano cita poi media argentini secondo cui Wanda sarebbe “andata in collera perché non ha ottenuto i suoi privilegi ed è stata palpeggiata dai tifosi intorno a lei”. In un video postato da un tifoso presente al ‘Centenario’ si possono vedere i momento in cui la prorompente ‘wag’ sale verso il palco dell’Afa circondata dai tifosi di casa che non lesinano affatto complimenti.