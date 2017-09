LONDRA – I reali inglesi di solito non usano il cognome. Ma una eccezione questa volta è stata fatta per il piccolo George. Per permettere, infatti, al piccolo George di frequentare l’asilo gli è stato dato un cognome: Cambridge. Elliot Wagland, capo della fotografia del London Evening Standard, il 7 settembre ha pubblicato un tweet zoomando uno scatto del primogenito di William e Kate al momento dell’ingresso all’asilo Thomas’s Battersea, una struttura da 18 mila dollari all’anno. Nell’etichetta dello zainetto si legge: “George Cambridge”.

Alla Thomas’s Battersea – riporta il Guardian – imparerà a “essere gentile”, acquisire “fiducia, leadership e umiltà” e non potrà avere migliori amici per non ferire, in futuro, i sentimenti degli altri bambini. Perché lui non è un bambino come tutti.