William e Kate Middleton, quale sarà il nome del terzo figlio? Le quote

LONDRA – Il principe William e Kate Middleton aspettano il terzo figlio. L’annuncio è di ieri. E in Inghilterra è già partito il toto-scommesse per il nome che la coppia reale sceglierà per il terzogenito. Dovesse nascere una femminuccia il nome più quotato è Alice. Arthur invece se dovesse nascere un maschietto.

Queste le quote:

Bambina:

Alice – 10/1 Paddy Power, William Hill

Victoria – 10/1 Paddy Power, 12/1 William Hill

Mary – 12/1 Paddy Power, 16/1 William Hill

Grace – 14/1 Paddy Power, 14/1 William Hill

Alexandra – 12/1 Paddy Power, 14/1 William Hill

Bambino:

Arthur – 10/1 Paddy Power & Coral, 12/1 William Hill

James – 16/1 Paddy Power, 10/1 William Hill

Henry – 10/1 Paddy Power, 16/1 William Hill

Philip – 16/1 Paddy Power, 12/1 William Hill, 14/1 Coral

Albert – 14/1 Paddy Power & Coral, 16/1 William Hill