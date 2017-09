LONDRA – Kate e William diventeranno genitori per la terza volta: la famiglia si allarga e sembrano determinati a sfidare le convenzioni della monarchia, dandole un’impronta borghese, classe a cui appartengono i Middleton, è quanto scrive Richard Kay, uno dei leggendari reporter di affari reali per il Daily Mail.

La regina Elisabetta II ha avuto 4 figli ma Carlo, Andrea, Edoardo e Anna, ciascuno soltanto due. Per cui, William almeno su questo fronte, sembra aver seguito l’esempio della nonna e non quello del padre ma d’altra parte la regina ammette di vedere nel nipote un futuro monarca che regnerà con uno stile non dissimile al suo, scrive Kay.

“William è molto più simile alla nonna che a suo padre, è meno esigente e stravagante del principe di Galles”, sostiene una persona vicina alla famiglia reale.

Ma sarebbe sbagliato pensare che a seguire le orme della generazione della nonna, sia soltanto William. Kate, infatti, è la prima di tre figli, il fratello James e la sorella Pippa. Nei primi giorni della storia con Kate, William scoprì le gioie di una famiglia unita e numerosa: nella casa a Bucklebury, Berkshire, i Middleton condividevano tutto, l’atmosfera era molto diversa da quella vissuta da William, i cui genitori erano separati.

Ora che William e Kate, diventeranno genitori per la terza volta, nei prossimi anni sarà affascinante vedere il futuro monarca e la sua regina, far coincidere le esigenze richieste dal ruolo con quelle di una giovane famiglia, osserva Kay sul tabloid britannico.