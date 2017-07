ROMA – Arisa non risparmia al suo pubblico azioni bizzarre. Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che la ritrae con un paio di grosse lumache che le passeggiano sulla faccia. Motivo: l’azione anti rughe.

Come molti sanno, la bava viscida della lumaca ha eccezionali proprietà per contrastare l’invecchiamento della pelle. Il trattamento si chiama: Celebrity Escargot Course.