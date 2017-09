Oroscopo Pesci del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

mantenere il controllo…

Difficoltà a comunicare e vi sentiterete sull’orlo di una crisi di nervi ma per fortuna, manterrete il controllo. Il vantaggio del periodo Vergine, è che vi spinge alla moderazione e ad essere attenti a ciò che vi si dice. E ve ne diranno di cose… Potrebbero arrivare delle critiche e non dovrete essere troppo permalosi: incassate e, successivamente, vedrete come rispondere.

