Belen Rodriguez, auguri di Pasqua: in posa nuda nella vasca da bagno FOTO

ROMA – Gli auguri di Pasqua di Belen? Una foto nuda nella vasca da bagno. La showgirl argentina posa così in uno scatto in bianco e nero postato sul suo profilo Instagram che come sempre fa impazzire i fan.

Belen non è nuova a foto osè. In Qatar, lo scorso marzo per seguire il suo Iannone, Belen Rodriguez aveva postato una foto mentre si rilassava al mara. Lo scatto prontamente postato su Instagram, la ritraeva in microbikini.

I fan, in quel caso si sono goduti la bella immagine che ritraeva il lato B della ex di Stefano De Martino.