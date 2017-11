ROMA – Emily Ratajkowski è famosa per il suo impegno politico (alle scorse elezioni era scesa in campo per il “socialista” Bernie Sanders) e soprattutto per il suo fisico bellissimo. La modella torna a stregare i fan e questa volta lo fa con una doccia “bollente”.

Emily ha infatti postato delle immagini in cui appare in tutto il suo splendore: coperta da un microperizoma a pois, fa impazzire i follower mostando con il seno nascosto appena dalle mani e il suo famoso lato B tonico e formoso al punto giusto.

I fan ringraziano con una pioggia di like e le due foto sfiorano rispettivamente il milione di mi piace. Emily si è fatta ritrarre mentre esce dalla doccia e gli scatti sono finiti su Instagram. Una doccia decisamente sexy.