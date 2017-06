Emily Ratajkowski, vacanze in Italia FOTO-VIDEO Cocktail, mare e lato B perfetto

POSITANO – Lunghe vacanze italiane per la supermodella Emily Ratajkowski. Dopo la Toscana, le Cinque Terre, i bagni di San Filippo in Emilia Romagna è arrivato il momento di Positano.

Emily si gode le vacanze italiane con il fidanzato, il produttore musicale Jeff Magid che durante questo viaggio è stato presentato, per la prima volta, al pubblico italiano. I due si concedono divertimento e spiagge bellissime. La Ratajkowski pubblica sui social le sue foto in versione turista che la ritraggono in terrazza, a bordo di un gommone, mentre si beve un cocktail.

In tutti gli scatti la top model mostra la sua bellezza e con le sue curve e lato B perfetto incanta i passanti e tutti i suoi follower. La dimostrazione arriva da queste foto e questo video pubblicato su Instagram.