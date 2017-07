ROMA – Manifesti blasfemi alle fermate dei bus a Roma. Sulle pensiline Atac della capitale d’Italia, la mattina di sabato sono apparse delle pubblicità che ritraggono un Gesù “p******o”, con tanto di erezione, e Maria “Immacolata concezione… in vitro”, incinta grazie all’utero in affitto.

Gli autori del gesto sono al momento ignoti. Sul web sono state pubblicate le foto. Scrive Il Giornale:

“Resta da capire chi li ha affissi e soprattutto, il perché. Fatto sta che ne è scaturita un’immediata protesta (…). Una vicenda che farà discutere i cittadini romani ma non solo. Guerriglia marketing o provocazione? Dal canto suo Atac si dichiara totalmente estranea alla vicenda: “Si tratta ovviamente di un atto vandalico”, dicono dalla municipalizzata, “Nessuna autorizzazione è stata concessa da Atac, né del resto poteva essere concessa da Atac trattandosi di spazi nella piena disponibilità, in base ad un contratto vigente da molti anni, della società Clear Channel. La stessa società Clear Channel ha già provveduto a presentare denuncia all’autorità giudiziaria mentre tutte le unità in cui sono risultate presente tali scritte blasfeme sono state oscurate , fotografate per prova e rimosse”.