ROMA – Guè Pequeno si m******a su Instagram. Scandalo nella musica italiana: il famoso rapper, qualche sera fa, avrebbe commesso l’errore di pubblicare, su Instagram, un video privato molto compromettente, in cui appare mentre si m******a.

Secondo alcuni commenti su Twitter, sembra che Guè Pequeno volesse mandare il video in Direct (i messaggi diretti e privati) a qualche ragazza su instagram, quando per sbaglio l’ha semplicemente messo in condivisione a tutti facendo “impazzire” il popolo del web. Il filmato è subito scomparso ma qualcuno ha fatto in tempo a scaricarlo e a condividerlo.

“Guè pequeno ha messo un video in cui si m******a sulla sua storia di instagram e l’ha tolto 30 secondi dopo, ho il video, bella figura Guè!” ha scritto qualcuno. “Io ho paura di inoltrare per sbaglio foto normalissime al gruppo sbagliato su whatsapp e poi c’è Gue Pequeno che esce il ca**o al mondo intero”.

Prima di lui, ad un altro rapper italiano era successa una cosa simile. Fred de Palma pubblicò una foto del suo p**e su Snapchat per poi cancellarla dopo pochi secondi. Qualcuno però riuscì anche in questo caso a fare uno screenshoot diffondendo in tutti i social l’immagine.