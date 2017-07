Hayden Cross trova donatore di sperma su Facebook e resta incinta: dopo il parto diventerà uomo

LONDRA – In Gran Bretagna, il primo uomo transgender, incinta grazie a un donatore di sperma incontrato su Facebook, ha dato alla luce una bambina. Hayden Cross, 21enne di Gloucester, aveva iniziato la transizione da donna a uomo ma poi interrotta per concepire un figlio.

La storia di Hayden aveva sollecitato l’attenzione dei media in tutto il mondo, quando ha annunciato la gravidanza ha scatenato un dibattito etico, nel Regno Unito si trattava del primo caso.

La neonata si chiamerà Trinity-Leigh Louise Cross, mamma e figlia godono ottima salute e nel Regno Unito, Cross è il primo uomo transgender ad aver partorito.

La decisione di Cross di cambiare genere, all’epoca aveva diviso la famiglia. Lo zio Sean Hodson, aveva dichiarato in precedenza al MailOnline: “Temo che diventi confuso. Hayden non ha avuto un’infanzia stabile, per questo si trova in questa situazione. Non riesco a capire questo cambiamento da donna a uomo”.

La nonna, aveva dichiarato: “Ha chiesto di chiamarlo Hayden e io ho detto:”tesoro, non posso”. Per me sarà sempre Page, non è nata uomo”.

La gravidanza di Haiden, tra gli esperti ha sollevato domande di tipo etico. Human Fertilisation and Embryology Authority ha dichiarato che l’uso di un donatore di spermatozoi anonimi è rischioso per la salute e sottolineato che più avanti negli anni, Trinity-Leigh potrebbe inconsapevolmente unirsi a un fratellastro.

Hayden Cross ha avuto un’infanzia difficile, il padre Desmond quando ha iniziato la relazione con la madre, Christine, era tossicodipendente. E’ cresciuto come una ragazza di nome Page, la famiglia ha detto che il “maschiaccio” ignorava le bambole, al contrario della sorella Sky, e preferiva giocare a pallone con i fratelli Jordan e Robert.

Il cambio di genere, al sistema sanitario nazionale britannico, costa circa 29.000 sterline a persona e in un anno, 3.000 persone circa si sottopongono al trattamento.

Il primo uomo incinta al mondo, fu l’americano Thomas Beatie nel 2007. Anche Beatie, dell’Arizona, è nato donna. Ha avuto tre figli utilizzando lo sperma di donatori anonimi.