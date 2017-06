In fila al pub, sconosciuto gli morde il naso FOTO Ecco come lo riduce

LONDRA – Liam Love ha 27 anni ed ora si sente come un mostro. Colpa del 32enne Daniel Skinner che, ubriaco, lo ha morso al naso all’uscita di un pub, La vicenda la racconta il Daily Mail. Siamo in Inghilterra e non è noto quando sia accaduto il tutto. L’articolo del tabloid britannico è infatti concentrato sulle foto del naso di Love.

A Love che è originario di Grimsby nel North East Lincs inglese, gli si è staccato un enorme pezzo di naso. I due non si conoscevano e il morso è avvenuto mentre erano in fila alla cassa.

Ora i chirurghi sono riusciti a riattaccare il pezzo mancante del naso e nonostante tre operazioni, il 27enne che di professione fa il camionista racconta che il suo naso ancora sanguina in maniera orribile. Daniel Skinner è stato condannato a 20 mesi per lesioni personali gravi.