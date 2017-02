Kate Moss senza veli a 43 anni su “W Magazine” FOTO

LONDRA – Kate Moss ha spento 43 candeline il 16 gennaio scorso, eppure, a guardarla posare senza veli per ‘W Magazine‘ si direbbe che per lei il tempo si è fermato. Appare così la supermodella inglese nota per i suoi eccessi, in un servizio fotografico realizzato dalla celebre rivista di moda statunitense. La foto di lei senza veli, uscirà per il numero di marzo.

Davanti all’obiettivo del duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, la modella campeggia anche in copertina, assieme ad altri volti noti dello showbiz, come Taraji P. Henson, Donatella Versace, Jennifer Lopez e Jessica Chastain. Tutte e cinque sono state fotografat eda Mert Alas & Marcus Piggott. Il tema del numero di marzo di “W Magazine” è: come si fa a rimanere in vetta nelle professioni in tutti questi anni? La foto della Moss ovviamente è finita anche su Instagram.