Lato B in mostra accanto a uomini che dormono: nuova moda su Instagram FOTO

ROMA – La nuova moda del momento è farsi fotografare con il lato B in bella vista che si muove a tempo di twerking. Accanto al di dietro della bella di turno, ci deve essere un uomo che, ubriaco, si è addormentato su una sedia o a terra.

Si tratta del nuovo trend di cui parla The Sun. Ovviamente il twerkare avviene accanto ad una persona inconsapevole. In genere “la vittima” è reclutata alle feste e giace a terra ubriachissima. In alcuni casi si tratta di persone che si addormentano in ufficio.

Le foto arrivano dopo la diffusione su Instagram di “Cheeky Exploits”, un profilo dedicato agli esibizionisti delle natiche che ha più di 321mila follower.