Melania Trump FOTO nuda mai vista prima: scoop di “Chi” sulla First Lady

ROMA – Il settimanale Chi pubblica un servizio fotografico in cui Melania Trump, la nuova First Lady americana, appare nuda. Nel numero in edicola da oggi, mercoledì 8 febbraio, Melania è una modella giovane appena arrivata a New York. La futura moglie di Donald Trump posa nuda per un servizio fotografico destinato a una rivista per soli uomini. Si tratta di scatti molto espliciti nei quali Melania posa completamente nuda e abbracciata alla top model svedese Emma Eriksson. Tra le foto scattate nel 1995 dal fotografo Jarl Ale de Basseville, la futura First Lady appare in pose lesbo-soft ed anche sadomaso.

Le immagini sono state pubblicate per la prima volta in Francia nel 1996. Poi sono finite nel dimenticatoio per 21 anni. A tirarle fuori dal cassetto è stato “Chi” che sfrutta l’immensa popolarità raggiunta dall’ex modella. A quanto pare, la futura moglie del presidente degli Stati Uniti all’epoca non percepì neppure un dollaro: era agli esordi della carriera e usò questi scatti per farsi un po’ di pubblicità.

Le foto vengono pubblicate nel giorno in cui i legali di Melania Trump fanno causa al tabloid inglese Daily Mail. L’azione legale avviata presso il tribunale di New York accusa il tabloid britannico di diffamazione per aver affermato che Melania negli anni 1990 ha lavorato come escort. I legali chiedono un risarcimento di 150 milioni di dollari. Una cifra basata sul possibile giro d’affari che Melania ”come una delle donne più fotografate al mondo” potrebbe guadagnare lanciando un marchio per vari prodotti.

Il caso riaccende le polemiche sul conflitto di interessi della famiglia Trump, con il presidente che ha messo in carico ai figli le sue attività invece di disfarsene. Per Melania non è la prima critica: il giorno dopo la cerimonia di inaugurazione, la Casa Bianca ha rivisto la biografia della First Lady, dopo le critiche sul linguaggio usato che sembrava voler promuovere la sua linea di gioielli. In alto le foto di Melania Trump pubblicate dall’Ansa.