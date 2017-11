ROMA – L’attrice napoletana Paola Saulino, già famosa per il “Pompa Tour”, dice di aver elaborato un modello matematico per il miglior sesso orale.

“Oggi – scrive Paola Saulino – ho elaborato un modello matematico per il miglior sesso orale. Si Chiama OPDAP e si rifà alla PNL OPDAP: ogni lettera corrisponde ad una parola chiave che ci può ispirare mentre stiamo praticando un rapporto orale: O sta per Occhi, P per Parole, D per Donare (o donarsi), A per Adattarsi e infine P sta per Plauso. Ogni parola ha una spiegazione più dettagliata … OPDAP è modello matematico che ho elaborato per il miglior sesso orale”.

“Partendo dallo studio della PNL, (Programmazione Neuro Linguistica) – scrive ancora su Facebook – e attraverso una personale elaborazione è nato un modello scientifico. Il modello OPDAP è un modello per lo più per donne o comunque per uomini bisessuali o omosessuali, ma sto sviluppando nuove sigle e approcci anche per gli uomini che intendono avere rapporti sessuali esclusivamente con donne, e non solo per quanto concerne i rapporti orali ma anche per il sesso in generale”.