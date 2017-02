Pedofilia. Latitante dal 2015 arrestato in Croazia per abusi su bimba

GORIZIA – Un latitante condannato a 7 anni e 3 mesi per una serie di episodi di violenza sessuale ai danni di una bimba che all’epoca non aveva ancora compiuto dieci anni, è stato arrestato in Croazia.

L’arresto è stato effettuato dalla polizia locale su indicazione della Squadra Mobile di Gorizia – in coordinamento con Interpol – che lo cercava dall’agosto 2015, quando la Procura emise un provvedimento dopo la condanna.

L’uomo, Bruno Cliselli, 74 anni, di Trieste, aveva compiuto gli abusi a bordo di una barca a Grado, nel 2007 e 2008, e dopo la condanna era scomparso.