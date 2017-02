Pulisce le case per 45 sterline l’ora…completamente nuda FOTO

LIVERPOOL – Emily Nikols ha 25 anni e una figlia di nove mesi. La giovane di Liverpool viene pagata 45 sterline l’ora per compiere le pulizie a casa completamente nuda. I clienti sono uomini naturisti, ossia che praticano il nudismo ogni volta che possono, e non possono fare advances sessuali. Emily, mentre strofina bagni, mensole polverose, usa l’aspirapolvere o stira, indossa solo dei guanti di gomma e se vuole anche delle pantofole.

Al Daily Mail ha raccontato di non essersi mai sentita un oggetto sessuale: “Per me la pulizia da nuda non è un grosso problema. E’ qualcosa del tutto normale” racconta Emily, anche lei evidentemente una naturista. La giovane ha una figlia che ora ha nove mesi e lavora per questa ditta specializzata in questo tipo di pulizie. E’ in congedo di maternità ed usa questo lavoro per ottenere qualche soldo extra.

Emily lavora per la Cleaners, ditta che impiega quasi 80 persone sia maschi sia femmine, che lavorano nelle case senza indossare nulla. I clienti che pagano 65 sterline per la prima ora e 55 per la seconda ed hanno firmato un contratto rigoroso. Gli addetti alle pulizie, oltre a non ricevere avances non possono utilizzare sostanze chimiche aggressive. L’unica cosa che possono indossare sono, quando lo desiderano, dei guanti di gomma e delle pantofole.