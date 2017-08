WAKEFIELD – Un uomo guida sfrecciando a circa 110 chilometri orari sull’automobilista M62 vicino Wakefield, nel West Yorkshire inglese. L’automobilista di poco meno di 30 anni, mentre guida riceve del s***o orale da una donna chinata su di lui.

A riprendere la scena è stato un 24enne che stava tornando a casa con un furgoncino insieme ad un collega. “L’autista era assolutamente sereno e non gliene fregava nulla di essere ripreso. Quando abbiamo mostrato il video a lavoro non potevamo crederci e non smettevamo di ridere”.

Il filmato è stato registrato ad agosto del 2014. La persona che ha ripreso la scena ha deciso di mettere on line il filmato solo ora: “Non avevo mai visto niente di simile prima e non ho mai visto niente del genere dopo. Non ho più nemmeno visto più quell’automobilista”.