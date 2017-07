CASERTA – Fanno s***o nei giardini della Reggia di Caserta. Identificati, ai due, in 34enne residente a San Nicola la Strada e di una donna di 27 anni di Casagiove, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 5 mila a 30 mila euro per atti osceni in luogo pubblico.

Alla loro identificazione si è giunti grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza del Comune di Caserta.

Il Questore di Caserta, Antonio Borrelli, ha disposto il divieto di ritorno nel Comune di Caserta per la durata di un anno nei confronti dei due giovani. Il provvedimento è già stato notificato ai due dalla Polizia.