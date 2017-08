ROMA – Siete mai stati su una spiaggia per nudisti? Cosa si prova davvero a spogliarsi in pubblico e come ci si comporta in caso di incidenti imbarazzanti? Danny, olandese di 34 anni, naturista di lungo corso ha svelato a Vice.com tutti i segreti e sfatato i dubbi per chi non ha il coraggio di provare l’ebrezza.

Danny ha iniziato da bambino, quando è abbastanza naturale per chiunque mostrare le proprie grazie al sole senza imbarazzo. Da allora, ogni estate, si reca su una spiaggia nel Sud della Francia dove può liberarsi di artifizi e vestiari e vestirsi di sola luce.

“Per molti, essere a proprio agio senza niente addosso – con le tette cadenti e tutto il resto – richiede una forza interiore, una sicurezza, un’attitudine che potrebbero farti arrivare ovunque”, spiega.

C’è poi l’ebrezza di trasgredire: “Tutte le persone che ho portato in un campeggio o una spiaggia nudista hanno sentito quella libertà di infrangere la regola. C’è un piacere naturale, primario, nell’andare in giro n**i, in mezzo a persone n**e”.

E se l’occhio casca proprio lì? Non c’è nulla di cui imbarazzarsi: “Penso che le persone n**e siano bellissime. Soprattutto quelle anziane: un’ottantenne mi sembra più bella e naturale in spiaggia n**a che non costretta in un bikini che non le va”.

Occhio però alle brutte sorprese come gli eritemi solari sempre lì dove generalmente non batte il sole: “Devi stare attento a metterci abbastanza crema. Il tuo sedere non ha mai visto molto sole, quindi il primo giorno sarà molto bianco e il secondo molto rosso. I novellini li riconosci proprio dai culi rossi. Fidati, fa un male cane”.

Erezioni, non se ne vedono molte. “Quando sono tutti n**i, non c’è molta tensione s******e – spiega Danny – Penso che in realtà ci sia meno energia s******e in un campeggio nudista che in una discoteca di sabato sera”. E se arriva? “Se succede, la copri – passeggiare con il durello è decisamente malvisto – Ovviamente può anche succedere che ti venga mentre stai dormendo in spiaggia. Be’, è una sfortuna, ma non puoi farci molto”.

Due regole vanno assolutamente tenute a mente: portarsi dietro sempre l’asciugamano, non per coprirsi ma da mettere sopra la sedia quando ci si siede. Ed è assolutamente vietato fare foto e video, “perché è possibile immortalare qualcuno che non conosci”.