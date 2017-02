Sport Illustrated. Hailey Clauson, seno coperto dalla mano: FOTO dietro le quinte

THOUSAND OAKS – Hailey Clauson è una modella di successo di Sport Illustrated. La ragazza è originaria di Thouand Oaks in California ed ha 21 anni. In una recente foto pubblicata su Instagram appare su una spiaggia mentre tiene le braccia conserte. Una delle mani copre un seno scoperto: uno dei costumi da bagno che sta usando ha una spallina giù.

Hailey guarda l’obbiettivo ed ha un’espressione che sembra imbronciata. Nella didascalia si capisce che la giovane sta scherzando: “Questo è il costume da bagno più pratico che abbia mai indossato”.

Lo scatto è stato realizzato sull’isola indonesiana si Sumba. Pur stando attenta come tutte le modelle alla linea, Hailey ha postato un’altra foto realizzata durante il Super Bowl della scorsa domenica. La ragazza, nello scatto si divora un piatto di ali di pollo. Su Instagram, la giovane ironizza. “Quando sei in Texas,non puoi non mangiare ai barbecue (mi dispiace a tutti i miei amici vegan haha)”.

Nonostante i tanti soldi che la giovane guadagna, la Hailey ha rivelato al Daily Mail di soffrire delle stesse insicurezze che hanno tutte le ragazze dell’età sua. “Ora ho 21 anni. Faccio la modella da quando ero un’adolescente ed ho visto il mio corpo cambiare e maturare. Ogni volta che ci si trova in un costume da bagno, ogni donna o uomo che sia ha delle insicurezze. Io ho paura di non trovarmi a mio agio nella mia pelle”.