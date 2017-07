The Muslimah Sex Manual: guida al piacere delle donne musulmane

ROMA – Arriva la guida per il piacere delle donne musulmane. Pensando alla religione islamica molti credono sia un tabù, invece Umm Muladhat ha appena pubblicato The Muslimah Sex Manual: A Halal Guide to Mind Blowing Sex, guida al s***o senza tabù scritta da una psicologa americana musulmana.

Dagospia ha tradotto l’articolo di Siofra Brennan per il Daily mail:

L’idea è nata da un’amica appena sposata che non aveva idea di come comportarsi a letto con il marito e chiedeva consigli.

La psicologa ha scritto tutto sul suo blog, il documento ha fatto presto il giro dei forum femminili islamici e alla fine è diventato un libro: va bene fare s***o solo con il marito, ma almeno che con quel marito si facciano tutte le esperienze sessuali possibili.

Le donne islamiche spesso non sanno cosa è permesso e cosa è vietato dal Corano. Dice la autrice: «Crescono pensando che il s***o sia una cosa sporca e inevitabilmente è associato al senso di colpa. L’Islam invece prevede che ci si goda il s***o non esclusivamente a scopo ricreativo. E’ diritto della moglie essere soddisfatta».

Così si parla di tutto, si parte dalle posizioni e si arriva al sadomaso, passando per anatomia, sveltine, s***o in doccia, “dirty talk”, esercizi kegel, come procurare una f******o e come raggiungere l’orgasmo.