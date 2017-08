ROMA – Il successo di una relazione extraconiugale? Dipende dal s***o orale. E’ quanto sostengono gli esperti di Victoria Milan, sito di incontri per persone in cerca di amante.

Non è un segreto il fatto che in una coppia una persona sia più innamorata dell’altra e un nuovo studio ha esposto un barometro per misurare il grado di coinvolgimento. Il nuovo studio ha rivelato che il dare e ricevere s***o orale in un rapporto mostra chiaramente chi è più innamorato

VictoriaMilan ha raccolto il parere di oltre 9mila uomini e donne per scoprire quanto sia importante il rapporto orale in una relazione.

Il s***o orale è da sempre segno di intimità e fiducia tra gli amanti e la sua importanza in un rapporto non subisce cali nel corso del tempo. Il 72% delle donne e l’85% degli uomini dice che il s***o orale ha un posto importante in ogni camera da letto e quest’abitudine non dovrebbe andare a scemare quando gli anni passano.

Gli amanti del s***o orale possono rallegrarsi: quasi tre quarti di entrambi i generi dicono di godersi questi rapporti. Si tratta del 77% delle donne e il 72% degli uomini. Non sorprende che quando si tratta di riceverlo, il rating di approvazione aumenti. L’89% delle donne e il 94% degli uomini amano riceverlo.

Quando si tratta di relazioni extraconiugali, il s***o orale deve essere sempre presente. La mancanza di s***o orale rompe gli accordi presi dagli amanti secondo il 65% delle donne e il 68% degli uomini, i quali dicono che avrebbero concluso una relazione se non avessero ricevuto f******o e cunnilingus.

Per coloro che sono esperti nel dare s***o orale, ma non sono bravissimi col resto della performance in camera da letto o non possono contare su una fisico mozzafiato, sono fortunati. Il 57% delle signore e il 66% dei gentiluomini dice di accontentarsi se comunque ricevere un eccezionale piacere orale.

Gli amanti della Spagna, della Francia e del Regno Unito sono probabilmente i più attivi. Le donne in Spagna (84%), Francia (83%) e Regno Unito (82%) e gli uomini provenienti da Spagna (80%), Francia (76%) e Regno Unito (79%) dicono di avere piacere a dare s***o orale.

Nei Paesi Bassi, un Paese noto per l’uguaglianza, non dovrebbe sorprendere che gli uomini (80%) e le donne (81%) amino dare il s***o orale allo stesso modo.

Le donne irlandesi (80%), danesi (79%) e belghe (78%) dovrebbero gioire: nei loro Paesi gli uomini amano dare piacere orale più delle donne. Gli irlandesi (84%), i danesi (82%) e i belgi (84%) amano appagare le loro signore.

Le belle donne in Polonia sono conosciute per le loro abilità in camera da letto, e il loro repertorio s******e include grande passione per il s***o orale (78%). Quasi tre quarti degli uomini polacchi ammettono anch’essi di adorare il fatto di procurare piacere, piuttosto che essere passivi ricevitori (73%).

Le donne sudafricane (77%) e ungheresi (75%) sanno procurare piacere ai loro uomini e si divertono veramente tanto a farlo. I loro uomini riescono a prendersi cura delle signore con un buon cunnilingus: gli uomini sudafricani (74%) lo preferiscono un po’ di più rispetto agli uomini ungheresi (71%).

Gli italiani sono conosciuti per il loro amore e per le deliziose performance in camera da letto, e gli uomini (81%) amano gustare in tutto e per tutto le loro donne nei momenti di passione. Il 76% delle donne italiane dice di provare piacere col s***o orale soprattutto quando praticano la f******o per i loro amanti.

Le donne svedesi (71%), quelle greche (71%) e quelle tedesche (71%) amano dare il s***o orale allo stesso modo. Gli uomini svedesi (79%) sono più generosi della loro controparte greca (71%) e tedesca (71%).

Austria e Australia si trovano sui lati opposti del pianeta, ma condividono lo stesso appetito per la f******o. Le donne austriache (73) e australiane (72%) sostengono di amare la f******o, ei loro uomini lo amano ancora di più con il 75% degli uomini austriaci e il 76% degli uomini australiani che si divertono a leccare le loro amanti.

Allo stesso modo, la Repubblica Ceca e la Nuova Zelanda hanno identici livelli di interesse nella più intima delle attività s******i. Il 71% delle donne di entrambi i Paesi dice che il s***o orale è un elemento sul menù che non può mai mancare. Il 76% degli uomini provenienti dalla Repubblica Ceca probabilmente avrà un piacere reciproco, mentre solo il 68% degli uomini Kiwi afferma di non voler ricambiare il favore.

I norvegesi sono paladini dell’uguaglianza, e gli uomini e le donne si impegnano a procurare piacere orale nella stessa misura. Il 70% delle donne e il 69% degli uomini dice che è un piacere per loro assaporare il loro amante.

Finlandesi (68%), svizzeri (63%) e portoghesi (68%) sono più interessati a gustare le loro amanti, e le donne sono entusiaste esattamente quanto gli uomini. Le donne finlandesi (64%), quelle svizzere (61%) e le principesse portoghesi (60%) restituiranno il “favore orale”.

Il fondatore e CEO di Victoria Milan, Sigurd Vedal, ha affermato che il s***o orale è da tempo conosciuto come un atto di grande intimità, desiderio e fiducia. “Quando sei disperatamente innamorato di qualcuno, il desiderio è così forte che vuoi mangiare, gustare e consumare ogni parte del corpo di questa persona. Per amore, continuerai automaticamente e istintivamente a fare s***o orale. È un segno di amore, di desiderio e di ammirazione. Se al tuo partner piace ricevere il s***o orale, ma di rado restituisce il favore, puoi tranquillamente dire che sei più innamorato dell’altro, il quale si sta sicuramente godendo il momento”, così Vedal.