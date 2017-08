LOS ANGELES – Sandra Lee, che su internet è una star col nome di Doctor Pimple Popper, ha estratto la “cisti unicorno” dalla fronte di un uomo. Infatti il rigonfiamento in pieno volto dava al malcapitato l’aspetto dell’animale mitologico. Come al solito, Dr Pimple ha anche postato il video della sua prodezza sul proprio canale YouTube, che vanta milioni di seguaci in tutto il mondo.

L’uomo aveva la cisti da sei anni, ma solo ora si è deciso a farsi operare. Usando i suoi attrezzi, la dottoressa Lee ha preso circa 20 minuti per espellere la cisti da tutto il suo liquido e cucire la fronte dell’uomo fino a fargli prendere un aspetto più normale.