YOUTUBE Quiz in tv, ma tutti sono distratti dalla maglietta…

ROMA – Una ragazza viene intervistata su una spiaggia australiana. L’intervistatore però non riesce a distogliere lo sguardo dal suo petto. La ragazza indossa infatti una t-shirt bianca ed ha il corpo bagnato che mette in mostra i suoi capezzoli.

Il giovane chiede informazioni alle giovani in spiaggia sulle loro preferenze sessuali. “Si riesce a vedere entrambi i seni,” una persona ha scritto. Un altro ha aggiunto: “Perché non tutte le ragazze vanno in giro in questo modo?”

La clip è stata postata su YouTube da Adrian Gee, uno youtuber che ha più di 654mila abbonati al suo canale. il giovane, già in passato aveva chiesto domande a delle ragazze sulla vita sessuale delle donne. Recentemente ha condotto un esperimento sociale in cui poneva domande a proposito della masturbazione.