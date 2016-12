Pubblicato il 22 dicembre 2016 06:11 | Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2016 17:39

LONDRA – La sexy modella Rhian Sugden, martedì 20 dicemnre ha mandato in tilt Twitter. La 30enne ha infatti condiviso un selfie in cui indossa degli slip argento e niente sopra. Il topless è coperto da due emoji natalizi sui capezzoli. La Sugden, in Gran Bretagna è nota per un passato come attrice ed anche per alcuni scandali: “Sto cominciando a sentirmi un po’ come Christmaaaaaas” ha scritto nella didascalia che accompagna la foto.

Spulciando i suoi profili come ha fatto il Daily Mail, si scopre che Rhian non è nuova a foto di questo genere. Questa volta su Instagram, la modella posa una foto in un costume intero nero e sexy, che mostra il suo corpo scolpito e formoso. “Sognare di essere sotto il sole da qualche parte nel mio costume da bagno @lacefromreyn!” scrive Rhian nella dida che accompagna la foto.

In un’altra foto indossa degli slip rossi molto piccoli ed ha il seno coperto dalle mani. Anche in questo caso. la Sugden sta scattando un selfie davanti allo specchio e poi via altre foto in costume da bagno. Sicuramente sentiremo parlare di lei di nuovo.