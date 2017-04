ROMA – Brexit. Theresa May a sorpresa: “Elezioni anticipate l’8 giugno”. Elezioni anticipate a sorpresa in Gran Bretagna l’8 giugno: le ha annunciate oggi la premier Theresa May in un inatteso discorso alla nazione dinanzi al numero 10 di Downing Street, dopo averle ripetutamente escluse nei mesi scorsi. May può contare secondo i sondaggi sul netto vantaggio del suo Partito Conservatore rispetto all’opposizione laburista in grado sulla carta di rafforzarla nel cammino verso la Brexit, il divorzio del Regno Unito dall’Ue.

Le elezioni anticipate in Gran Bretagna si impongono per far fronte al clima di “divisione” seminato dalle opposizioni laburista, libdem e indipendentista scozzese a Westminster che rischiano di indebolire il Paese nel negoziato sulla Brexit. Così la premier conservatrice Theresa May, appellandosi ai britannici a votare Tory. May ha ammesso di aver escluso in passato il voto anticipato, ma di ritenere ora che questo sia “l’unico modo per garantire certezza” al Paese e condurre in porto la Brexit: “Ne abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno ora. La Brexit è nell’interesse nazionale ma gli altri partiti si oppongono”, ha dichiarato.

Theresa May ha affermato di aver preso “con riluttanza” la decisione di andare alle elezioni anticipate. Ma è necessario per la premier britannica rimuovere il rischio di “incertezza e instabilità”, assicurare una “leadership forte” al Paese, lasciando che ora siano gli elettori a decidere.